В Рязанской области задержали подозреваемого в дискредитации армии

В Рязанской области силовики задержали Сергея Баканова, подозреваемого в дискредитации армии. Об этом сообщил портал «ОВД-Инфо"** со ссылкой на адвоката Андрея Курятникова.

На мужчину завели уголовное дело о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) из-за трех постов в Twitter.

Отмечается, что 4 октября в доме у злоумышленника проводили обыск. На данный момент Баканов находится на свободе. Меру пресечения ему еще не избрали.

Также уточняется, что в июле Октябрьский районный суд Рязани оштрафовал Баканова на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Поводом стал пост во «ВКонтакте» о бомбардировках гражданских объектов на Украине российскими военными.

Кроме того, в январе против мужчины возбудили дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). Основанием для этого стала публикация во «ВКонтакте», приуроченная к 9 мая 2022 года.

Видео: Telegram-канал «Усы Куракиной»

*входит в реестр СМИ-иноагентов.

**объявлен иностранным агентом.