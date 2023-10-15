В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией

В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией. Об этом пишет газета Lapin Kansa со ссылкой на экс-главу МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Он предложил обязать россиян, претендующих на финское гражданство, отказываться от паспорта РФ.

По словам Хаависто, когда Россия считает обладающих паспортами разных стран россиян только своими гражданами, «возникает несоответствие».

Политик отметил, что лишать россиян возможности получения финского гражданства он бы не стал.