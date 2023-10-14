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Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта
Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец заявила, что Вооруженные Силы России неожиданно для Украины начали наступать по всей линии фронта.

Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец заявила, что Вооруженные Силы России неожиданно для Украины начали наступать по всей линии фронта.

«Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке», — говорится в публикации.

Обозреватель добавила, что украинские солдаты на некоторых участках оказались в меньшинстве, ряд позиций потерян. По ее словам, российская сторона хочет «сковать ВСУ», чтобы у них не получилось перемещать свои резервы.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что ВСУ могли оказаться в западне около Авдеевки после действий российских войск.

Напомним, в США рассказали о планах по конфликту на Украине.