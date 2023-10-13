Умер журналист Алексей Ходорыч

Умер журналист Алексей Ходорыч. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчине было 50 лет.

С 1998 года работал в «Коммерсанте», занимал должность руководителя группы в журнале «Коммерсантъ-Деньги». Был главным редактором детского издания «Классный журнал».

Лауреат II Всероссийского конкурса деловой журналистики «Россия финансовая» (2000); победитель в номинации «Лучшая аналитическая публикация», премия Citigroup Journalistic Excellence Award (2005); дважды лауреат премии имени Никиты Кириченко (2005, 2006).

За книгу «Самогонные хроники» в 2005 году был награжден спецпремией Союза журналистов. Лауреат конкурса «Ротор» в номинациях «Редактор года» (2010) и «Великолепная двадцатка» (2007, 2009, 2010).

Фото: Коммерсантъ.