Суд оштрафовал «Эко-Пронск» за невывоз мусора

Суд оштрафовал «Эко-Пронск» за невывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

По данным ведомства, суд оштрафовал ООО «Эко-Пронск» на 650 тысяч рублей за отказ в вывозе крупногабаритных отходов. Также в релизе отметили, что компания нарушает периодичность вывоза твердых коммунальных отходов. Свой отказ «Эко-Пронск» мотивирует нарушением порядка складирования отходов на контейнерных площадках жителями многоквартирных домов.

Ранее мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на невывоз мусора.

Фото с сайта компании «Эко-Пронск».