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Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на невывоз мусора в Солотче

Администрация Рязани объяснила как часто должны вывозить мусор в поселке Солотча. Об этом РЗН. Инфо рассказали в ведомстве.

По словам администрации, мусор рядом с детским лагерем «Сатурн» убирают каждый день. Но на фотографиях, которые присылают рязанцы, можно увидеть, что мусора много. Они отмечают, что его не вывозили две недели.

«Под своевременным вывозом отходов понимается: вывоз отходов в теплое время года (при среднесуточной температуре свыше +5 °С) не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз); вывоз отходов в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 ° С и ниже) не реже 1 раза в трое суток», — отметила мэрия в письме.

Также администрация сообщила, что вывозом мусора в поселке занимается ООО «Эко-Пронск». Сейчас они ведут переговоры для устранения нарушений на мусорных площадках в Солотче.

Ранее рязанцы рассказали, что рядом с детским лагерем «Сатурн» в Давыдове уже две недели не вывозят мусор.