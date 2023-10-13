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Рязанцы создали петицию против повышения стоимости проезда

Рязанцы создали петицию против повышения стоимости проезда. Текст размещен на сайте change.org.

Отмечается, что сложившаяся ситуация приведет лишь к непониманию жителей города, конфликтным ситуациям на общественном транспорте.

«Мэрия в данной ситуации и не причем, поскольку все маршрутки катаются по нерегулируемым тарифам. Однако у органа власти всегда есть инструменты воздействия на частных перевозчиков. Вопрос в другом, что мешает подвергнуть их регулированному ценообразованию? Ответ прост, разницу между стоимостью проезда и реальными затратами на перевозки компенсирует орган муниципальной власти» — пишет автор.

Как сообщается в тексте, в большом минусе остаются лишь простые пассажиры. Особенно жители тех микрорайонов, куда не заглядывает муниципальный транспорт. В Рязани это Карцево, Соколовка, Мирный, Агропром. Перевозку осуществляют частники, а именно 49, 77, 85 и 99 маршрутки, они в числе первых объявили о повышении оплаты.

Уточняется, что жителям этих территорий деваться некуда, хочешь уехать на работу, учёбу, в больницу, плати сколько скажут или иди пешком. 12 автобус отменили, 22 отдали на Солотчу.

«Прошу обратить внимание на данную ситуацию и.о. главы города Виталия Артемова и области Павла Малкова. Также прошу подключиться к проверке обоснованности повышения стоимости проезда на маршрутах коммерческого транспорта, где нет альтернативных вариантов замены муниципального управление ФАС по Рязанской области», — заключил автор петиции.