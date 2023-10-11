Следователь рассказал, как удалось поймать рязанского маньяка-каннибала и его сообщника

Эта история произошла в Рязани в 1999 году. Следователь Игорь Куркин рассказал о том, как удалось поймать рязанского каннибала Игоря Чурасова и его сообщника Геннадия Емелькина. Об этом пишет « КП-Рязань ».

"С первого взгляда было понятно, что люди они необычные. Чурасов сочинил свою псевдофилософию убийства. Он считал себя санитаром общества. Говорил, что освобождает социум от «ненужного мусора», падших людей. Емелькин эти идеи тоже разделял", — заявил следователь.

Жили убийцы в частном деревянном доме в районе Горбатого моста. Туда они заманивали жертв, а затем жестоко убивали. Чтобы замести следы преступления, сжигали трупы в старой дровяной печке.

«Вонь в округе стояла страшная, дым из трубы шел черный, но никто не обращал на это внимания», — рассказал следователь.

Они работали униформистами в Рязанском цирке — убирали реквизит между номерами. Емелькин был женат и даже взял фамилию супруги — Шурманов.

Всего следователи раскрыли шесть эпизодов убийств. На их совести лежит расправа над молодой парой и одним бездомным. Убийц удалось вычислить благодаря третьему соучастнику.

«Мужчина оказался очевидцем убийства их общего знакомого. В тот раз труп маньяки расчленили и разбросали в овраге. Они пригрозили свидетелю, что если не будет помогать им, то его отправят в милицию и дадут против него показания. Но свидетель был в шоке и пошел сдаваться», — отмечает Куркин.

После медэкспертизы маньяков признали недееспособными и невменяемыми и отправили отбывать наказание в психиатрическую лечебницу в Смоленской области, где содержат особо опасных преступников. Там они находятся и сейчас.