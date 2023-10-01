Жителям Центральной России через неделю пообещали первый снег

Температура опустится ниже климатической нормы уже на следующих выходных.

Жителям Центральной России через неделю пообещали первый снег. Температура опустится ниже климатической нормы уже на следующих выходных, сообщило издание «Подъем» со ссылкой на центра погоды «Фобос».

"Дневная температура опустится до +4 — +9, что на 1-2 градуса ниже нормы. Вторжение холодного воздуха будут сопровождать дожди, местами впервые в сезоне переходящие в мокрый снег", — пишет издание.

Затем ожидается волна тепла, воздух прогреется до 14-19 градусов, к середине месяца вновь заметно похолодает, будет +2 — +7, не исключён мокрый снег и ночные заморозки.

В центре погоды предположили, что октябрь в Центральной России будет традиционным.