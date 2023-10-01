В рязанском поселке Дягилево несколько ночей подряд постоянно мигают фонари
Автор пожаловался, что уже болит голова и спросил, как долго происходящее будет продолжаться.
В рязанском поселке Дягилево несколько ночей подряд мигают фонари. Видео выложили в группе «Дягилево ВКонтакте».
Автор пожаловался, что уже болит голова и спросил, как долго происходящее будет продолжаться.
В беседе с корреспондентом РЗН. Инфо местный житель рассказал, что фонари повели себя странно на улице Дягилевский проезд «то ли три, то ли четыре дня назад».
Подобная иллюминация мешает рязанцам спать, у людей с эпилепсией может вызвать приступы. Как пояснил собеседник, на ночь он дополнительно завешивает шторы.