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Пензенский губернатор Олег Мельниченко побывал на раскопках Старой Рязани

Пензенский губернатор Олег Мельниченко побывал на раскопках Старой Рязани и Городицкого городища. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Мельниченко рассказал, что в минувшие выходные посмотрел памятники эпохи татаро-монгольского нашествия. Но цель поездки была не только историческая.

Глава Пензенской области приезжал изучить опыт рязанских коллег, так как в своем регионе он с командой работает над созданием подобного кластера.

Мельниченко встретился с Павлом Малковым и договорился о работе пензенских студентов на рязанских раскопках.