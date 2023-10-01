Минприроды прокомментировало тушение лесного пожара под Рязанью

Площадь пожара — 0,4 га.

Минприроды прокомментировало лесной пожар под Рязанью около деревни Деулино. В министерстве сообщили, что, пожар на территории нацпарка «Мещерский» обнаружили в воскресенье, 1 октября, в 13:30. Площадь пожара — 0,4 га.

По просьбе МЧС и нацпарка выехали: 2 единицы ПХС «Солотча», пять человек личного состава на машине УАЗ. В 14:20 лесной пожар локализовали.

Напомним, ранее появилась информация о лесном пожаре около деревни Деулино. Местные жители прислали видео тушения.