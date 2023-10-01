Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
21°
Пнд, 02
15°
Втр, 03
16°
ЦБ USD 97.41 0.41 30/09
ЦБ EUR 103.16 1.06 30/09
Нал. USD 96.5 / 98.53 30/09 08:02
Нал. EUR 100.99 / 99 30/09 08:02
Новости
Итоги года New
Публикации
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 2023 17:29
1 492
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
3 246
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
27 сентября 16:05
2 452
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
10 246
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Байден подписал проект финансирования правительства без помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней.

Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам агентства, в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

«В субботу, 30 сентября (по местному времени), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года… и продлевает действие некоторых истекающих полномочий», — говорится в сообщении.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить поддержку Киева.