Байден подписал проект финансирования правительства без помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней.

Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам агентства, в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

«В субботу, 30 сентября (по местному времени), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года… и продлевает действие некоторых истекающих полномочий», — говорится в сообщении.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить поддержку Киева.