В Пронском районе сгорел дом семьи с четырьмя детьми

В воскресенье, 8 января, в селе Панкино Пронского района сгорел дом, в котором жила семья с четырьмя детьми. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Отмечается, что отец семейства утром затопил печь и пошел кормить скотину. Он заметил, что начался пожар, когда загорелась крыша. Мужчина успел вывести жену и четырех детей из дома.

На место возгорания выезжали два расчета.

«Панкино — удаленное, не газифицированное и малонаселенное село. Пожар ликвидировали, но каркасный деревянный дом с пенопластовым утеплителем, спасти не удалось», — отметил начальник Пронской части № 33 Сергей Колганов.

Погорельцев приютили родственники. Также в администрации Погореловского поселения отметили, что дом семье не принадлежал, а был временным жильем.

При пожаре никто не пострадал.