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В Госдуме призвали подготовить мобилизационные резервы на случай столкновения с Польшей
Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев.

В России нужно готовить мобилизационные резервы на случай вмешательства Польши в конфликт на Украине. Об этом в субботу, 7 января, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев, пишет «МК».

"Сегодня они не нужны для решения задач в рамках СВО, а что будет дальше? Это называется стратегические сдерживание", — сказал Гурулев.

По его словам, готовый мобилизационный ресурс, который в любую минуту «можно будет поставить под ружье», сможет сдержать страны НАТО от прямого вмешательства в конфликт на Украине. А для его подготовки у России есть все необходимое.

Гурулев добавил, что к подготовке мобилизационного ресурса стоит подойти очень серьезно: главкомы сухопутных войск, ВМС, ВКС должны возглавить обучение мобилизованных, а проводить учения можно на полигонах.

Ранее Гурулев заявил, что второй волны мобилизации в России не будет как минимум полгода, так как в ней нет необходимости.

Фото mil.ru