Рязанцам рассказали о погоде на 8 января
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение о резком похолодании.
Рязанцам рассказали о погоде на воскресенье, 8 января. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью температура воздуха по области составит −27…−22, местами -30 градусов. Днем столбики термометра покажут отметку −20…−15 градусов. Осадков не ожидается. Возможна гололедица.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение о резком похолодании.