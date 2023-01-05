Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-2°
Птн, 06
-14°
Сбт, 07
-19°
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 70.2 / 74.9 05/01 10:35
Нал. EUR 74.4 / 78.4 05/01 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
Вчера 11:45
1 634
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
6 400
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
5 566
Как провести новогодние праздники в Рязани — список мероприятий
В этот раз Новый год в Рязани не отпразднуют пышно и с ...
31 декабря 2022 14:59
7 948
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Вильфанд пояснил, сколько времени продлится аномальный холод в России
Напомним, в Рязанской области ожидается резкое похолодание. Температура может достигать до -27 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальный холод продержится около пяти дней. Об этом передает ТАСС.

По его словам, причиной аномально холодной погоды в России в ближайшие дни станет необычная траектория движения воздушных масс. Вильфанд добавил, что во время полярного вторжения перенос воздуха осуществляется с севера на юг.

«Движение в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие колоссальные аномалии», — рассказал он.

По его словам, ультраполярное вторжение не бывает долгим и достигает до пяти дней.

Напомним, в Рязанской области ожидается резкое похолодание. Температура может достигать до -27 градусов.