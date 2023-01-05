Вильфанд пояснил, сколько времени продлится аномальный холод в России

Напомним, в Рязанской области ожидается резкое похолодание. Температура может достигать до -27 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальный холод продержится около пяти дней. Об этом передает ТАСС.

По его словам, причиной аномально холодной погоды в России в ближайшие дни станет необычная траектория движения воздушных масс. Вильфанд добавил, что во время полярного вторжения перенос воздуха осуществляется с севера на юг.

«Движение в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие колоссальные аномалии», — рассказал он.

По его словам, ультраполярное вторжение не бывает долгим и достигает до пяти дней.

Напомним, в Рязанской области ожидается резкое похолодание. Температура может достигать до -27 градусов.