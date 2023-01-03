При пожаре в Шацком районе погибла женщина
В селе Лесное Конобеево Шацкого района загорелся деревянный дом. Пожар произошел во вторник, 3 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В селе Лесное Конобеево Шацкого района загорелся деревянный дом. Пожар произошел во вторник, 3 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 5:01. Площадь пожара составила 72 кв. м.
Погибла женщина 1957 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место выезжал один автомобиль, три человека.