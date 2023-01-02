В Рязани задержали подозреваемого в домогательствах к подростку

В Рязани задержали мужчину, которого подозревают в домогательствах к несовершеннолетней девушке. По информации очевидцев, инцидент произошел днем в воскресенье, 1 января, в маршрутке.

В Рязани задержали мужчину, которого подозревают в домогательствах к несовершеннолетней девушке. По информации очевидцев, инцидент произошел днем в воскресенье, 1 января, в маршрутке № 99, сообщает телеграм-канал «аТипичная Рязань».

По словам свидетелей, молодой человек сел в салон на остановке «УРТ». Мужчина стал домогаться подростка, хватать руками и угрозами заставил дать телефон. Девочка была очень напугана, но смогла вырваться. По информации источников РЗН. инфо, правоохранители установили, задержали и доставили мигранта в отдел полиции. Мужчину передали следователям.

Железнодорожным МСО устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Фото: Telegram-канал «Усы Куракиной»