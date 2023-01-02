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В Александро-Невском районе водитель сбил двух подростков
В селе Студенки Александро-Невского района в воскресенье, 1 января, в 20:15 произошло ДТП, в котором пострадали два подростка. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В селе Студенки Александро-Невского района в воскресенье, 1 января, в 20:15 произошло ДТП, в котором пострадали два подростка. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По данным представителя Ряжской госавтоинспекции, подростки 2006 и 2009 года рождения находились на обочине дороги на улице Центральной. В этот момент в детей на автомобиле ВАЗ-21093 въехал водитель 1997 года рождения. После столкновения машина врезалась в забор дома.

Подростков с травмами доставили в местную больницу. Пострадал также сам водитель автомобиля, он получил перелом челюсти. Проводится анализ крови водителя на наличие в ней алкоголя.

Известно, что в 2020 году молодого человека уже судили за управление машиной в нетрезвом состоянии.