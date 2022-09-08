В Рязани неизвестные расстреляли собаку

Животное нашли в поселке Ворошиловка.

В Рязани неизвестные расстреляли собаку. Об этом сообщили в группе «Служба по контролю за безнадзорными животными».

Собаку нашли в поселке Ворошиловка, животное ползло и волочило задние лапы. Обследование показало, что в собаку стреляли. Одна пуля прошла через шейный отдел позвоночника и застряла около легкого. Из-за этого у животного отказали задние лапы, а в передних появился гипертонус.

Также врачи нашли отек спинного мозга, его тоже задело после выстрелов.

«Там отек, поэтому непонятно гематома это или шансов нет. Нужно еще обследование, в идеале МРТ. Если покажет, что спинной мозг раздроблен, то только эвтаназия. Мы понимаем, что исход может быть неблагоприятный, но не дать шанс просто не можем», — сообщили волонтеры.