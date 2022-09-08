В Чебоксарах пенсионерка задушила лежачего мужа-инвалида

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ее задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В Чебоксарах пенсионерка задушила лежачего мужа-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следкома.

Инцидент произошел вечером 4 сентября 2022 года. 67-летняя жительница Чебоксар, испытывая личную неприязнь к своему 70-летнему мужу, задушила его. Мужчина был инвалидом третьей группы и не мог самостоятельно ходить.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ее задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.