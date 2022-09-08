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В Архангельской области в ДТП с перевернувшейся машиной погибла девушка
Авария случилась утром в среду, 7 сентября.

В Архангельской области перевернулся автомобиль Mazda. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла утром в среду, 7 сентября, в районе деревни Дмитриевская.

По предварительной информации, 19-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Погибла 20-летняя пассажирка Mazda.

В ведомстве установили, что у мужчины не было водительских прав. Также он был пьян. Автомобиль он приобрел за сутки до трагедии.

На водителя завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.