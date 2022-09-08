Рязанский приборный завод представил новые модели зарядных станций на выставке «Автокомплекс-2022»

На стенде АО «ГРПЗ» экспонировались настенная и напольная зарядные станции переменного тока ЭЗС ФОРА-АС мощностью 22 и 44 кВт.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) продемонстрировал на 28-й Московской международной выставке «Автокомплекс-2022» обновленный модельный ряд зарядных станций для электромобилей, электробусов и микроэлектротранспорта.

На стенде АО «ГРПЗ» экспонировались настенная и напольная зарядные станции переменного тока ЭЗС ФОРА-АС мощностью 22 и 44 кВт.

Настенная электрозарядная станция ЭЗС ФОРА-АС предназначена для зарядки автомобилей в условиях наземных и подземных парковок. Отличается экономичностью и способна работать при температурах, близких к экстремальным, — от -30 до +40 °C. Осуществляет полную зарядку электромобиля за 4-5 часов.

Напольная зарядная станция рассчитана на зарядку двух электромобилей одновременно.

«Концепция развития электротранспорта в России на период до 2030 года, утвержденная Правительством Р. Ф. , предусматривает активное развитие сети зарядных станций по всей стране. Готовность участия нашего предприятия в реализации стратегически важного инфраструктурного направления подтверждают производственные возможности, конкурентоспособная продукция и кадровый потенциал, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — АО „ГРПЗ“ занимается разработкой и выпуском зарядных станций для электротранспорта с 2014 года. На сегодняшний день по всей стране установлено более 200 зарядных станций постоянного и переменного тока, произведенных заводом. В настоящее время ведется работа над зарядной станцией мощностью 150 кВт для зарядки одновременно трех электромобилей. Повышению спроса на наши новые модели способствует разрешение МЧС России о размещении зарядных станций внутри подземных паркингов».

В рамках мероприятия прошли переговоры и достигнута предварительная договоренность на поставку изделий, а также обозначены планы по развитию зарядной инфраструктуры с компаниями-интеграторами.

Выставка «Автокомплекс» ежегодно привлекает на свою площадку российских и зарубежных производителей и поставщиков автосервисного, автогаражного оборудования и сервисных услуг. Посетители не только знакомятся с тенденциями развития отечественного рынка автосервисных услуг, но и получают полную информацию о международных разработках и новейших образцах оборудования, а также выбирают лучших поставщиков для решения поставленных задач.