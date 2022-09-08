Рязанский приборный завод представил новые модели зарядных станций на выставке «Автокомплекс-2022»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) продемонстрировал на 28-й Московской международной выставке «Автокомплекс-2022» обновленный модельный ряд зарядных станций для электромобилей, электробусов и микроэлектротранспорта.
На стенде АО «ГРПЗ» экспонировались настенная и напольная зарядные станции переменного тока ЭЗС ФОРА-АС мощностью 22 и 44 кВт.
Настенная электрозарядная станция ЭЗС ФОРА-АС предназначена для зарядки автомобилей в условиях наземных и подземных парковок. Отличается экономичностью и способна работать при температурах, близких к экстремальным, — от -30 до +40 °C. Осуществляет полную зарядку электромобиля за 4-5 часов.
Напольная зарядная станция рассчитана на зарядку двух электромобилей одновременно.
«Концепция развития электротранспорта в России на период до 2030 года, утвержденная
В рамках мероприятия прошли переговоры и достигнута предварительная договоренность на поставку изделий, а также обозначены планы по развитию зарядной инфраструктуры с компаниями-интеграторами.
Выставка «Автокомплекс» ежегодно привлекает на свою площадку российских и зарубежных производителей и поставщиков автосервисного, автогаражного оборудования и сервисных услуг. Посетители не только знакомятся с тенденциями развития отечественного рынка автосервисных услуг, но и получают полную информацию о международных разработках и новейших образцах оборудования, а также выбирают лучших поставщиков для решения поставленных задач.