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Малков заявил о ликвидации лесных пожаров под Рязанью
Врио губернатора подчеркнул, что во время лесных пожаров не пострадал ни один населенный пункт.

Малков заявил о ликвидации лесных пожаров под Рязанью. Об этом врио губернатора написал в своей Telegram-канале.

Он отметил, что остались задачи по устранению задымлений и окарауливания.

Также Павел Малков рассказал, что обсудил ситуацию с пожарами в Рязанской области с руководством правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров.

Врио губернатора подчеркнул, что во время лесных пожаров не пострадал ни один населенный пункт. Малков рассказал, что в регионе начали работу над комплексом мер по предотвращению таких ситуаций, над анализом обстановки в населенных пунктов и восстановлению в них инфраструктуры.

«Еще раз благодарю всех, кто пришел нам на помощь. Руководство страны, федеральных структур и других регионов. Победить огненную стихию удалось общими усилиями, при грамотной координации работы», — написал Павел Малков.