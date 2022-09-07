В Рязанской области ликвидировали лесные пожары
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственные источники.
В Рязанской области фактически ликвидировали лесные пожары. Об этом сообщило
«Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы. Специалисты продолжают мониторить ситуацию на территории, уже выводится группировка сил и средств в соответствии с планом-графиком», — сообщил собеседник агентства.
Информацию также
Первый лесной пожар в Рязанской области случился 7 августа, второй — через день. Позже они значительно разрослись. В среду сообщалось о локализации природных пожаров в регионе на площади более 30 тысяч гектаров.