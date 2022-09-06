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В аварии на улице Мервинской пострадал 40-летний мужчина
Пешеход получил травмы, его доставили в больницу.

В аварии на улице Мервинской пострадал 40-лентний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло во вторник, 6 сентября, на улице Мервинской около дома № 51. Автобус Ford Transit, которым управлял 51-летний житель Рязани, наехал на 40-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы, его доставили в больницу.

Уточняется, что автобус водитель использует в личных целях.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места ДТП.