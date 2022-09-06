Сертификат на серебряный слиток проекта «Красоты России» в Подмосковье нашел рязанец

Мужчина рассказал, как проходили поиски главного приза проекта.

Организатор проекта Прио-Внештогрбанк сообщил о завершении поисков сертификата на серебряный слиток весом 674 грамма. Его нашел житель Рязани. Мужчина рассказал, как проходили поиски главного приза проекта «Красоты России».

Молодой человек по имени Артем нашел тайники 6, 7 и 10. Сертификат на серебряный слиток был в десятом тайнике. Мужчина рассказал, что уже участвовал в квесте «Красоты России» в прошлом году, был первым на последнем тайнике, но оказалось, что его нашли заранее без подсказки. По опыту прошлого года Артем предположил, что наибольшее количество тайников и сертификат на серебро, скорее всего, будут спрятаны на велолодочном отрезке, поэтому в этом году после публикации первых подсказок, ушел на удаленный формат работы, чтобы первым попасть на места с фотоподсказок.

Артем подтвердил, что шестой тайник «оказался действительно труднодоступным с земли. К тому же изначально в подсказке была ошибка и тайник искал до моста, на отрезке Радушино-Протекино, помогло обнаружение ласточкиных гнезд, после этого увидел нужное место на противоположном берегу». Седьмой тайник он нашел благодаря подсказке по Яндекс картам.

«Прежде чем догадался посмотреть под листвой у берез, прочесал окрестность. Тайник нашел почти случайно, пнув от досады листву около дерева, увидел приоткрывшуюся часть колбы», — признался молодой человек.

Десятый тайник, где оказался сертификат на серебряный слиток, был неподалеку от усадьбы в Сенницах-2. И Артем побывал там сразу после публикации первых постов, но найти колбу без подсказки не смог:

«…место было выбрано неочевидное. Также понравилась подсказка в виде оторванной нижней части колбы, лежащей в листве, так бы не догадался внимательнее присмотреться к веткам упавшего дерева. Колба была закреплена очень прочно, чтобы достать пришлось залазить наверх. Хочется отметить, что колбы вне городов по сравнению с прошлым годом спрятаны намного лучше, без подсказок найти практически невозможно».

Победителей проекта Артема, Radical Edward и Марию Алексеевну наградят в Рязани, а Анастасию Катькову в Коломне. Оставшиеся сертификаты на монеты организаторы обещают вручить в течение года.