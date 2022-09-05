Министр транспорта рассказал, что работы на Северной окружной идут по графику

В понедельник, 5 сентября, на пресс-конференции министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник рассказал, что работы на Северной окружной идут в соответствии с графиком.

По его словам, в районе Борковского карьера № 2 появится надземный пешеходный переход. На окружной появятся два участка для разворота, пешеходная дорожка с освещением, зона для велосипедистов. Также дорогу обеспечат осевым барьерным ограждением

Министр добавил что уже произведен монтаж песчаной насыпи и расчистка растительного слоя. Он подчеркнул, что окружную дорогу расширят в два раза, а для отвода поверхностных вод построят систему ливневой канализации.

«Отставания по объему запланированных работ у нас нет», — заключил министр.

Ранее Вадим Решетник объяснил, почему не сдержал обещание открыть третью полосу на Северной окружной к сентябрю.