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В Рязанской области пропал 92-летний дезориентированный пенсионер
Александр Дубовицкий пропал 30 сентября в селе Вишневка Рязанского района.

В Рязанской области пропал 92-летний мужчина. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Александр Дубовицкий пропал 30 сентября в селе Вишневка Рязанского района. Мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет в зеленую фуфайку с капюшоном, синие штаны, черные резиновые сапоги.

Всех, кто знает о местонахождении пенсионера, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.