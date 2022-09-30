В Рязанской области пропал 92-летний дезориентированный пенсионер

Александр Дубовицкий пропал 30 сентября в селе Вишневка Рязанского района.

В Рязанской области пропал 92-летний мужчина. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Александр Дубовицкий пропал 30 сентября в селе Вишневка Рязанского района. Мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет в зеленую фуфайку с капюшоном, синие штаны, черные резиновые сапоги.