В Рязанской области пропал 92-летний дезориентированный пенсионер
Александр Дубовицкий пропал 30 сентября в селе Вишневка Рязанского района.
В Рязанской области пропал 92-летний мужчина. Об этом
Александр Дубовицкий пропал 30 сентября в селе Вишневка Рязанского района. Мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые.
Был одет в зеленую фуфайку с капюшоном, синие штаны, черные резиновые сапоги.
Всех, кто знает о местонахождении пенсионера, просят позвонить по телефону