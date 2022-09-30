В Рязани нашли шесть нарушений по частичной мобилизации

Также сообщается о 80 ошибочно призванных гражданах, которых вернули из расположения учебного центра домой.

В Рязани нашли шесть нарушений по частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили рязанские общественники.

Как сообщили рязанские активисты «Общероссийского народного фронта», им поступило более 100 обращений по вопросам нарушений Указа президента по частичной мобилизации.

Во время проверки выяснилось, что шестерых людей призвали незаконно:

45-летнего отца троих детей;

45-летнего отца четырех детей;

45-летнего рязанца, проходившего срочную службу 25 лет назад;

45-летнего жителя райцентра, имеющего с позвоночные грыжи;

42-летнего рязанца, которому до призыва назначили плановую операцию;

25-летнего студента очно-заочной формы обучения.

Помимо этого, рязанские активисты сообщили о 80 ошибочно призванных гражданах, которых вернули из расположения учебного центра домой.