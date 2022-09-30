Стали известны подробности смертельного ДТП в Михайловском районе

Авария произошла на трассе Р-22 «Каспий» в пятницу, 30 сентября.

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Михайловском районе. Информацию опубликовало региональное управление МВД.

Авария случилась в пятницу, 30 сентября, примерно в 15:00, на 198 километре трассы Р-22 «Каспий».

Между собой столкнулись четыре автомобиля: Vortex, «ВАЗ-2111», «ВАЗ-2114» и Nissan. Погибли два человека, находившиеся в «ВАЗ-2111»: 59-летний водитель и пассажир. Пострадал 54-летний водитель Vortex.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии выясняются.