Рязанские врачи спасли недоношенных двойняшек

Рязанские врачи спасли недоношенных двойняшек. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава .

Женщина поступила в Перинатальный центр на сроке беременности 31-32 недели, она ожидала двойню. При обследовании у нее нашли критическое нарушение кровотока одного плода.

«Обычно околоплодный пузырь рвется или прокалывается в процессе рождения или кесарева сечения. Но в этот раз врачам удалось особенно бережно извлечь недоношенных малышей, дети буквально рождены в рубашке. Вес девочки 1360 граммов, мальчика 1650 граммов», — сообщил главный врач Перинатального центра Олег Шалаев.

Ближайшее время дети проведут в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Им предстоит набрать вес и догнать сверстников в развитии.