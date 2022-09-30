«Росгосстрах» в Рязани наградил своих лучших страховых агентов

Директор филиала «Росгосстраха» в Рязанской области Ирина Митрошина в торжественной обстановке вручила награды лучшим страховым агентам компании, работающим на территории Рязанской области. Мероприятие проходило в конгресс-отеле «Форум» — гостинице бизнес-класса, расположенной рядом с деловым и культурным центром Рязани.

Директор филиала «Росгосстраха» в Рязанской области Ирина Митрошина в торжественной обстановке вручила награды лучшим страховым агентам компании, работающим на территории Рязанской области. Мероприятие проходило в конгресс-отеле «Форум» — гостинице бизнес-класса, расположенной рядом с деловым и культурным центром Рязани.

«Это ставшее уже традиционным мероприятие — очень важное для нашего филиала событие: в этот день мы приглашаем в областной центр наших лучших сотрудников, — с такими словами обратилась к присутствующим страховым агентам Ирина Митрошина. — „Росгосстрах“ — самый узнаваемый страховой бренд, но главное богатство компании — это, прежде всего, люди, которые здесь работают».

В этом году на торжественную церемонию были делегированы 117 страховых агентов со всех подразделений филиала в Рязанской области. Больше всего — 15 человек — прибыли из АЦ «Михайловский»; 14 победителей приехали из АЦ «Сасовский» и 12 — из АЦ «Касимовский» им. Анастасии Карпенко.

Ирина Митрошина рассказала коллегам о ситуации на страховом рынке Рязанской области, месте компании на региональном рынке и достижениях филиала в рамках системы «Росгосстрах» в целом по итогам первого полугодия 2022 года. Подчеркнув, что во многом успехи филиала — это заслуга всего коллектива, и, в первую очередь, работающих в нем страховых агентов.

Агентский канал — исторический для «Росгосстраха». В то же время, как рассказала Ирина Митрошина, представление о том, что полисы «Росгосстраха» продают в основном бабушки, сегодня глубоко неверно. Хотя, конечно, в компании есть заслуженные ветераны, почетные госстраховцы, начинавшие еще в советское время. Но самая многочисленная когорта агентов — это активные и коммуникабельные люди в возрасте 35-45 лет. Приходит и молодежь, которая пробует силы в страховании, и многие с помощью наставников становятся успешными профессионалами.

«Мы видим, как растет интерес к профессии: все больше людей хотят чувствовать себя самостоятельными, самим определять свой рабочий график, регулировать свой уровень дохода и работать удаленно, — говорит Ирина Митрошина. — А мы в этом помогаем: в „Росгосстрахе“ есть хорошие обучающие программы, не так давно была обновлена и мотивационная составляющая. Большинство наших новичков начинают зарабатывать уже в первый месяц работы».

Справка:

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.

6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.