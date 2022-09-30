Губернатор Павел Малков начал новую серию рабочих поездок с Пронского района

Глава региона встретился с активом муниципального образования и главой администрации Александром Шаститко, посетил ряд производственных площадок, объектов соцсферы и благоустройства.

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Пронский район. Об этом сообщил сайт облправительства.

Глава региона встретился с активом муниципального образования и главой администрации Александром Шаститко, посетил ряд производственных площадок, объектов соцсферы и благоустройства.

С Пронского района началась очередная серия рабочих поездок губернатора по муниципалитетам. «Мои поездки по районам — часть системной работы. Они будут продолжаться. Вместе будем оценивать исполнение поручений, — сказал губернатор на встрече с активом. — Обстановка стала сложнее. Много общегосударственных задач. Но это нисколько не отменяет наших планов. Работа ни в чем не останавливается. Все, что наметили, все, о чем говорили с жителями, будем реализовывать».

Павел Малков обсудил с активом много тем, злободневных для района и региона в целом, задачи и направления дальнейшей работы. В частности, речь зашла о выполнении указа о частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных.

Жители обратили внимание на участок дороги «Пронск-Октябрьское-Восточный», который выходит на федеральную трассу. Дороге требуется полная реконструкция и очень серьезные вложения. Губернатор поручил минтрансу региона проработать возможности для капремонта. «Еще одно прозвучавшее предложение — доделать уличное освещение на центральной дороге Пронска. Ее полностью отремонтировали в прошлом году, а на одном из участков не сделали освещение. Оперативно исправим», — сказал Павел Малков.

Комментируя вопрос про строительство моста, соединяющего Пронск с другим берегом, где расположен большой дачный массив, губернатор отметил: «Вопрос сложный. Существующему понтонному мосту много лет, с современным потоком не справляется. Предпримем все усилия, чтобы отремонтировать мост, насколько это сейчас возможно. А что касается строительства нового моста — будем смотреть вместе с главой администрации исходя из приоритетности задач, имеющихся в районе».

На встрече прозвучал также вопрос про медицину. Так, ремонт необходим стационару местной горбольницы. Павел Малков подчеркнул, что новому министру здравоохранения уже поручал провести инвентаризацию всех учреждений, а с учетом обращения жителей Пронского района ситуацию по этому объекту изучат отдельно. Кроме того, на встрече речь зашла о развитии спорта, в том числе хоккея, в районе и в целом в Рязанской области, о поддержке жителей, привлечении инвесторов и благоустройстве. «Каждое предложение, которое звучит на подобных встречах, фиксируется. Из них формируется перечень задач по развитию района, которые будут решаться в порядке приоритетности», — сказал губернатор.

В рамках отдельной встречи с главой администрации Александром Шаститко Малков обсудил текущую ситуацию в экономике и социальной сфере Пронского района, вопросы исполнения бюджета, национальных проектов, развития сельскохозяйственного сектора, расширения производственных площадок. Отдельное внимание уделили теме благоустройства общественных пространств, а также инвестиционным проектам, которые планируют реализовать в муниципалитете. «В Пронском районе главный вопрос — создание новых рабочих мест. Новомичуринск, например, хорошо развивается, есть развитая социальная инфраструктура, общественные пространства. Вместе с руководством района обсудили возможности привлечения инвестиций на эту перспективную территорию и создания новых предприятий», — сказал глава региона.