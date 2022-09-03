В Рязани простились с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором Романом Трубниковым

В Рязани прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине ефрейтором Романом Трубниковым, военнослужащим взвода обеспечения 1 артиллерийского дивизиона в/ч 09332.

В Рязани прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине ефрейтором Романом Трубниковым, военнослужащим взвода обеспечения 1 артиллерийского дивизиона в/ч 09332. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает ИД «Пресса».

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства области, администрации Рязани, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.