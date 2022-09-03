В Дягилеве заметили людей, сжигающих мусор в урнах парка

Рязанцы заметили неизвестных молодых людей, которые жгут мусор в урнах на территории парка военного городка в Дягилеве. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы заметили неизвестных молодых людей, которые жгут мусор в урнах на территории парка военного городка в Дягилеве. Пост об этом опубликован в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

По словам очевидца, фото сделаны в пятницу, 2 сентября, в 21:30.

«Вокруг полно сухих листьев и невывезенного сухостоя. Риск пожара огромный! Урны установили неделю назад, они переполнены мусором. Где полиция? Где обещанное жителям патрулирование территории? Где контроль через установленные видеокамеры?» — возмутился автор поста.