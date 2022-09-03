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Детский омбудсмен отреагировала на инцидент с пробовавшими таблетки детьми в Рязани
Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова прокомментировала случай с детьми, которые ели выброшенные таблетки. Пост об этом появился на ее личной странице в соцсетях.

Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова прокомментировала случай с детьми, которые ели выброшенные таблетки. Пост об этом появился на ее личной странице в соцсети.

Евдокимова поблагодарила неравнодушного рязанца, который не прошел мимо этой ситуации. Она добавила, что передала информацию в полицию, где будет проведена соответствующая проверка.

«Хочу обратить внимание взрослых на правильную утилизацию медицинских препаратов и предметов. Кроме того, уважаемые родители, учите детей безопасности! Это не разовые беседы, а последовательное ежедневное общение», — добавила омбудсмен.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в Канищеве заметили детей, пробующих выброшенные кем-то таблетки.