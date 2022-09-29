В Ряжске задержали пьяную женщину на «десятке»
Медосвидетельствование показало 0,914 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Ряжске задержали пьяную женщину на «десятке». Об этом пишет сайт
Ночью в четверг, 29 сентября, полицейские остановили для проверки «ВАЗ-21102».
У женщины за рулем оперативники заметили признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 0,914 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Женщину отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол. Ей грозит штраф и лишение водительских «прав».