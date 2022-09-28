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Врачи рязанских клиник помогут в медосмотре мобилизованных, находящихся в Сельцах

В медосмотре мобилизованных граждан, находящихся в учебном центре воздушно-десантного училища в Сельцах участвуют рязанские врачи. Об этом сообщил сайт регионального правительства. Выездная военно-врачебная комиссия областного военкомата работает на базе медпункта учебного центра воздушно-десантного училища в Сельцах. По поручению губернатора коллегам помогут специалисты клиник Рязани, медикам выделили мобильное оборудование, а также организовали дежурство машины скорой помощи. В случае выявления ограничений по состоянию здоровья мобилизованных направят в военкомат по месту прикрепления. Врачи назначат дальнейшее лечение с последующим переосвидетельствованием военно-врачебной комиссии.