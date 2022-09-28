В Рязанской области бесплатно предоставят земельные участки сельским врачам и учителям

Рязанские депутаты поддержали законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков в муниципальных районах работникам образования и здравоохранения, которые трудятся в сельских населенных пунктах. Об этом сообщил сайт облдумы.

Участок можно будет получить в безвозмездное пользование без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства на шесть лет. По истечении пяти лет в случае завершения ИЖС землю могут передать в собственность.

Депутаты отметили, что закон имеет высокую социальную значимость. Мера позволит решить острую нехватку медицинских и педагогических кадров в сельской местности.