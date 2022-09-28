Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
13°
Чтв, 29
15°
Птн, 30
18°
ЦБ USD 58.18 0.18 28/09
ЦБ EUR 56 0.07 28/09
Нал. USD 64.01 / 59.8 28/09 15:30
Нал. EUR 61.5 / 57.95 28/09 12:55
Новости
Публикации
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 2022 18:43
21 687
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
1 798
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
4 938
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
6 301
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Песков оценил ситуацию с повреждениями на «Северных потоках»
В понедельник, 26 сентября, произошла утечка газа на «Северном потоке». Одна − на северо-востоке в водах Дании рядом с островом Борнхольм, другая − на юго-востоке от острова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с повреждениями на «Северных потоках». Его слова привели РИА Новости.

В понедельник, 26 сентября, произошла утечка газа на «Северном потоке». Одна — на северо-востоке в водах Дании рядом с островом Борнхольм, другая — на юго-востоке от острова.

По словам Пескова, о случившемся «вопросов очень много».

«Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент, они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении этих супер-супер прибылей», — указал представитель Кремля.

Случившееся руководство страны считает диверсией и чуть ли не напрямую обвиняют в этом Америку.

«Вы помните заявления президента США, которые еще были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от „Северного потока — 2“. Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это», — сказал Песков.

В МИД России напрямую обратились к президенту США с требованием ответить, имеет ли он отношение к авариям.

«Джо Байден обязан ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с «Северным потоком» и имеют ли США отношение к авариям на трубопроводах», — сказали в ведомстве.

При этом пресс-секретарь президента не может назвать сроки ремонта повреждений. Он заявил, что это может занять недели и даже месяцы.