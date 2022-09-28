Песков оценил ситуацию с повреждениями на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с повреждениями на «Северных потоках». Его слова
В понедельник, 26 сентября, произошла утечка газа на «Северном потоке». Одна — на северо-востоке в водах Дании рядом с островом Борнхольм, другая — на юго-востоке от острова.
По словам Пескова, о случившемся «вопросов очень много».
«Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент, они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении этих супер-супер прибылей», — указал представитель Кремля.
Случившееся руководство страны считает диверсией и чуть ли не напрямую обвиняют в этом Америку.
«Вы помните заявления президента США, которые еще были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от „Северного потока — 2“. Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это», — сказал Песков.
В МИД России напрямую обратились к президенту США с требованием ответить, имеет ли он отношение к авариям.
«Джо Байден обязан ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с «Северным потоком» и имеют ли США отношение к авариям на трубопроводах», — сказали в ведомстве.
При этом пресс-секретарь президента не может назвать сроки ремонта повреждений. Он заявил, что это может занять недели и даже месяцы.