Песков оценил ситуацию с повреждениями на «Северных потоках»

В понедельник, 26 сентября, произошла утечка газа на «Северном потоке». Одна − на северо-востоке в водах Дании рядом с островом Борнхольм, другая − на юго-востоке от острова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с повреждениями на «Северных потоках». Его слова привели РИА Новости.

В понедельник, 26 сентября, произошла утечка газа на «Северном потоке». Одна — на северо-востоке в водах Дании рядом с островом Борнхольм, другая — на юго-востоке от острова.

По словам Пескова, о случившемся «вопросов очень много».

«Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент, они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении этих супер-супер прибылей», — указал представитель Кремля.

Случившееся руководство страны считает диверсией и чуть ли не напрямую обвиняют в этом Америку.

«Вы помните заявления президента США, которые еще были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от „Северного потока — 2“. Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это», — сказал Песков.

В МИД России напрямую обратились к президенту США с требованием ответить, имеет ли он отношение к авариям.

«Джо Байден обязан ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с «Северным потоком» и имеют ли США отношение к авариям на трубопроводах», — сказали в ведомстве.

При этом пресс-секретарь президента не может назвать сроки ремонта повреждений. Он заявил, что это может занять недели и даже месяцы.