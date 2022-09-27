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В школах Рязани усилят меры антитеррористической безопасности
Решение приняли после трагедии в ижевской школе, где бывший выпускник застрелил 17 человек и покончил с собой.

В школах Рязани усилят меры антитеррористической безопасности. Об этом мэр Елена Сорокина сообщила на еженедельном совещании.

Глава администрации дала поручение провести проверку защищенности образовательных учреждений города, а также работы всех систем — видеонаблюдения, тревожных кнопок. Она отметила, что необходимо проработать вопрос о возможном закрытии территорий школ и детских садов после начала образовательного процесса. Ограничить пребывание посторонних людей в учреждениях.

По информации управления образования и молодежной политики администрации, с персоналом школ проведены инструктажи, назначены внеплановые тренировки. Кроме того, предпринимаются меры о закрытии сквозных проездов.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, в школе № 88 в Ижевске 34-летний мужчина застрелил 17 человек и покончил с собой. Выяснилось, что он был выпускником школы и состоял на учете в психиатрической клинике. Соболезнования в связи с трагедией выразили губернатор Павел Малков и мэр Елена Сорокина.