Тело Бориса Моисеева нашел в его квартире в Москве арт-директор
Тело артиста Бориса Моисеева нашел в его квартире в Москве на Краснопролетарской улице арт-директор Сергей Горох. Об этом сообщил Telegram-канал
Горох пришел проведать Моисеева. Отмечается, что недавно артист перенес инсульт.
Последний раз арт-директор общался с Моисеевым в понедельник, 26 сентября. Придя в квартиру, он увидел певца без сознания.
Горох вызвал скорую, но врачи констатировали смерть. Причины устанавливаются.
По данным Telegram-канала
Напомним, Моисеев умер на 69 году жизни.
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