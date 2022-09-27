Тело Бориса Моисеева нашел в его квартире в Москве арт-директор

Тело артиста Бориса Моисеева нашел в его квартире в Москве на Краснопролетарской улице арт-директор Сергей Горох. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Горох пришел проведать Моисеева. Отмечается, что недавно артист перенес инсульт.

Последний раз арт-директор общался с Моисеевым в понедельник, 26 сентября. Придя в квартиру, он увидел певца без сознания.

Горох вызвал скорую, но врачи констатировали смерть. Причины устанавливаются.

По данным Telegram-канала Baza , первой в квартиру приехала ритуальный агент, которая уже потом вызвала скорую.

Напомним, Моисеев умер на 69 году жизни.