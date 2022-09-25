Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России из-за травмы

Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова не представит произвольную программу на контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщает «Чемпионата» со ссылкой на пресс-атташе сборной.