Тело пропавшей жительницы Сасовского района нашли в реке Цне
Тело жительницы Сасовского района, которую разыскивали с 20 сентября, нашли в реке Цне. Об этом сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
Тело жительницы Сасовского района, которую разыскивали с 20 сентября, нашли в реке Цне. Об этом сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
Женщину 1964 года рождения обнаружили 24 сентября.
Сасовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту смерти жительницы деревни Темгенево.
Напомним, ранее о завершении поисков сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».