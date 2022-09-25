Тело пропавшей жительницы Сасовского района нашли в реке Цне

Тело жительницы Сасовского района, которую разыскивали с 20 сентября, нашли в реке Цне. Об этом сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.