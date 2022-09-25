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Тело пропавшей жительницы Сасовского района нашли в реке Цне
Тело жительницы Сасовского района, которую разыскивали с 20 сентября, нашли в реке Цне. Об этом сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело жительницы Сасовского района, которую разыскивали с 20 сентября, нашли в реке Цне. Об этом сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Женщину 1964 года рождения обнаружили 24 сентября.

Сасовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту смерти жительницы деревни Темгенево.

Напомним, ранее о завершении поисков сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».