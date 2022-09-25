Пропавшую в Сасовском районе женщину нашли мертвой

Пропавшая в Сасовском районе 58-летняя женщина была найдена мертвой. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».