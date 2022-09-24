На границе России и Грузии скопилась пробка из 2,3 тысяч машин

Очередь из 2,3 тысяч легковых автомобилей образовалась на выезде из России в Грузию, движение через таможенный пункт затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии в субботу, 24 сентября.

На выезде из России в Грузию образовалась очередь из 2,3 тысяч легковых автомобилей. Проезд через таможенный пункт затруднен. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии в субботу, 24 сентября.

Полицейские Северной Осетии призывают людей воздержаться от поездок через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс».

Ради безопасности руководство МВД по Северной Осетии увеличило наряды ДПС, которые круглосуточно регулируют передвижение транспорта в обоих направлениях.

Госавтоинспекция республики просит воздержаться от поездок за пределы России.