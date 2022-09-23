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В Рязани планируют благоустроить территорию Торговых рядов за 25,5 млн рублей
Благоустроить планируют до 11 декабря 2022 года.

В Рязани планируют благоустроить территорию Торговых рядом и пешеходной зоны по улице Краснорядской за 25,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция благоустройства города выделила 25 млн 511 тысяч 589 рублей. Подрядчик отремонтирует чашу фонтана, положит новую тротуарную плитку, асфальт, установит 19 лавочек, шесть шезлонгов, одну радиусную скамью, четыре скамьи без спинки, 13 урн и 10 вазонов. Также планируется детская площадка с покрытием из каучуковой и резиновой крошки. На ней установят четыре различных видов качелей, карусель, две качалки на пружине.

Согласно проекту, запланировано установить два арт-объекта: декоративную монету «5 копеек» около 70-80 сантиметров в диаметре напротив проходной арки (центральной галереи) и фотозону в виде рамки с надписью «Рязань». Рамка будет повернута так, чтобы на фото попадала перспектива Соборной улицы и Рязанский кремль.

Благоустроить планируют до 11 декабря 2022 года.