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Рязанские коммунальщики четыре дня не могут вывезти спиленные ветки с детской площадки
По словам девушки, утром 19 сентября упало большое дерево из-за сильного ветра и повредило машины. На следующий день коммунальные службы по просьбе жителей спилили другие опасные деревья и ветки, но их так и не убрали.

Рязанские коммунальщики четыре дня не могут вывезти спиленные ветки с детской площадки. Об этом в пятницу, 23 сентября, РЗН. инфо рассказала местная жительница.

Речь идет о дворе дома № 5 по улице 2-е Бутырки. По словам девушки, утром 19 сентября упало большое дерево из-за сильного ветра и повредило машины. На следующий день коммунальные службы по просьбе жителей спилили другие опасные деревья и ветки, но их так и не убрали.

«После падения дерева коммунальные службы в этот же день его распилили и увезли. Мои соседи и жители соседнего дома попросили власти спилить и другие опасные деревья и ветки, которые могли упасть при очередном урагане. На следующий день сотрудники коммунальной службы выполнили просьбу, наложили веток на детскую площадку и уехали», — отметила Юлия.

Девушка добавила, что уже четвертый день дети не могут подойти к детской площадке.

«За четыре дня коммунальные службы так и не убрали ветки. Сегодня какой-то мужчина немного перетаскал их в сторону. Дети начали лазать по горке, но в любую секунду ребенок может наткнуться на ветку глазом», — рассказала Юлия.